Spy x Family e la difficoltà della Production I.G: Anya è troppo carina!

Spy x Family sin dal primo debutto sul piccolo schermo ha avuto un enorme successo: acclamato in tutto il mondo, la serie è diventato un vero fenomeno. Adesso i fan attendono la seconda stagione e il team dietro la produzione della serie ha molte aspettative sulle proprie spalle.

In una recente intervista, il presidente di WIT Studio ha parlato con ComicBook della richiesta più difficile dello show. Durante un recente viaggio a Los Angeles, George Wada ha parlato del suo incarico per la realizzazione di Spy x Family.

Ha parlato a lungo del suo interesse per il manga prima che l'opera fosse in lizza per la licenza dell'anime e per questo motivo lo Studio WIT ha lottato duramente per ottenere il diritto di animare il manga di Tatsuya Endo.

Le prime difficoltà sono avvenute proprio quanto è stato chiesto a Wada di adattare il proprio stile di disegno ad una serie del genere, fin troppo carina.

"La sfida più grande che ho affrontato è stata quella di dover disegnare in modo carino, di doverlo imparare", ha dichiarato Wada a ComicBook. "CloverWorks mi ha aiutato molto in questo".

Lo Studio WIT ha lavorato per opere come l'Attacco dei Giganti, Seraph of the End e Great Pretender, dunque è comprensibile la difficoltà che abbiano avuto nel realizzare una serie di questo calibro. Tuttavia, Spy x Family ha contribuito ad aprire gli orizzonti alla casa d'animazione e allo stesso Wada.

La famiglia Forger tornerà presto con un nuovo lungometraggio natalizio, Spy x Family Code: White arriverà a dicembre 2023 e sarà completamente inedito! Successivamente una seconda stagione è stata fissata per il 2024.