Spy x Family: la faccia disperata da meme di Anya nell'artwork di Tatsuya Endo

Dopo due cour trasmessi tra la primavera e l'autunno del 2022, l'anime di Spy x Family ha salutato gli spettatori. Difficilmente i componenti della famiglia Forger abbandoneranno i cuori degli spettatori, ma Anya pare già disperata. Ecco la piccola telepate protagonista dell'opera di Tatsuya Endo in un artwork originale dell'autore.

Con Spy x Family 1x25 si è chiusa la prima stagione dell'anime. Dopo tanti, divertentissimi sviluppi Loid Forger è finalmente riuscito ad avere un incontro con Donovan Desmond. Twilight ha compiuto un importante passo in avanti per la buona riuscita dell'Operazione Strix, ma la missione è ancora agli inizi.

Nel 2023 Spy x Family tornerà con la seconda stagione dell'anime targato WIT Studio e CloverWorks, e con il debutto nei cinema. Un trailer PV ha infatti presentato Spy x Family The Movie, il primo lungometraggio anime dedicato alla famiglia Forger.

In attesa di novità riguardanti la trama originale dell'anime movie, l'autore Tatsuya Endo ha rilasciato sul suo profilo Twitter un artwork originale che ritrae Anya in una delle sue meme face. Questa volta la bambina dotata di poteri telepatici non esibisce il suo solito ghigno "Heh", ma bensì un viso disperato e in lacrime. Che abbia finito le scorte di arachidi di cui va ghiotta?