Spy x Family, disponibili le prime immagini del secondo episodio: Bond in scena!

Spy x Family ha dato il via alla sua seconda stagione con il primo episodio della serie, che ricordiamo essere disponibile su Crunchyroll. I fan hanno finalmente esultato per questo ritorno e in men che non si dica è già arrivato il momento del debutto della seconda puntata. In vista di ciò, sono state rilasciate alcune immagini.

Il primo episodio della seconda stagione di Spy x Family ha animato una delle scene preferite dai lettori del manga e che ha fatto il giro del mondo grazie ai social. Stiamo parlando di un panel tratto dall'opera originale di Tatsuya Endo che mostra la piccola Anya tendere un'imboscata a Francy, l'amico di Loid, che lo scorso anno è stata memata in ogni modo.

Le immagini che trovate in calce all'articolo sono state offerte da Cloverworks e dallo Studio WIT e mostrano la famiglia Forger partire, molto probabilmente, per una gita. Anya sembra alquanto scioccata mentre, al contrario, Bond è assolutamente entusiasta. In un'altra inquadratura è possibile vedere il cane di casa Forger con Yor,

Le altre immagini si focalizzano sull'Eden College e su Damian che si diverte con i suoi amichetti. Il secondo episodio di Spy x Family presenta due titoli: la prima storia è intitolata "La strategia di Bond per restare in vita", mentre la seconda si chiama "Il viaggio di ricerca sul campo di Damian".

Sapete quanti episodi avrà la seconda stagione di Spy x Family? Purtroppo, vista l'uscita del film speciale CODE: White, la serie avrà meno puntate del previsto.