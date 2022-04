Spy x Family: un dolce, pericoloso incontro nell'anteprima della seconda puntata

La prima strabiliante puntata di Spy x Family ha conquistato il pubblico di Crunchyroll, rimasto affascinato dalla dolce Anya e dal suo nuovo papà. Nel secondo episodio della serie anime, già incoronata come la regina del palinsesto primaverile, Anya e Loid trovano una mamma.

Finalmente, l’adattamento anime della spy comedy di Tatsuya Endo ha fatto il suo debutto. Gli spettatori hanno avuto modo di fare la conoscenza dell’agente segreto Twilight e dell’Operazione Strix. Per impedire la guerra tra i paesi di est e ovest, la spia, per indagare su un importante figura politica, deve infiltrarsi in una riunione che si terrà all’interno di un istituto scolastico.

Per completare questa missione, per la prima volta nella sua vita, Twilight ha bisogno d’aiuto. L’agente adotta una figlia, che si rivela essere una telepate. Tuttavia, per accedere in via definitiva alla Eden Academy, è richiesta una riunione con i familiari. Loid e Anya necessitano la presenza di una mamma.

Nell’anteprima della seconda puntata, sulle 25 totali previste dalla serie anime di Spy x Family, vediamo l’incontro tra Loid Forger e Yor Briar. L’affascinante, misteriosa donna, ancora single nonostante l’età, viene scelta per fare da mamma ad Anya. Riuscirà in questo compito? Ma soprattutto, quale segreto sta nascondendo?