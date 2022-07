Spy x Family domina le classifiche: è l'anime più visto della primavera

Ormai alle porte del palinsesto estivo, è tempo di trarre le conclusioni sulla passata stagione. La sessione primaverile, ha portato diverse, nuove serie anime, tra cui svetta Spy x Family. L’adattamento della spy comedy di Tatsuya Endo, è l’anime più seguito di questi ultimi mesi.

La compagnia GEM Partners ha raccolto i dati di oltre 7000 cittadini giapponesi tra i 16 e 69 anni e ha stilato una classifica che mostra gli anime più visti in streaming in Giappone. A primeggiare nella graduatoria è Spy x Family, seguito da Detective Conan, Ya Boy Kongming!, ONE PIECE e Kingdom.

Il successo della serie prodotta da WIT Studio e CloverWorks non è mai stato messo in discussione, restando costante nel corso della varie settimane della stagione. La popolarità dell’anime, ha portato a pubblicità da budget record per Spy x Family.

Anche le statistiche condotte dal portale giapponese Anime! Anime! incoronano la spy comedy di Endo. Attraverso un sondaggio condotto tra il 13 e il 20 giugno, è risultato che Spy x Family è la serie anime regina della primavera 2022. Alle sue spalle, in rigoroso ordine di piazzamento, troviamo Ya Boy Kongming!, Summer Time Rendering, Kaguya-sama: Love is War – Ultra Romantic e Heroines Run the Show: The Unpopular Girl and the Secret Task. Grande conferma dunque anche per l’anime di Ya Boy Kongming!, nonostante le polemiche per i presunti messaggi d’odio contro la Cina.