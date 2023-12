Spy x Family dovrebbe concentrarsi di più sull'amicizia di Yor e Loid? Ecco perché sì!

La famiglia Forger è apparentemente normale, ma ognuno dei suoi membri ha un segreto. Twilight, alias Loid, è uno spietato agente segreto, Yor è un'assassina, e Anya possiede abilità psichiche. In Spy x Family i tre si supportano a vicenda, nonostante vivano insieme per loro interesse personale.

E' proprio il loro legame che attira il pubblico, ma l'anime di Spy x Family potrebbe approfondire meglio l'amicizia fra Loid e Yor. Sappiamo molto bene che sono entrambi dei magnifici genitori adottivi per la piccola Anya, ma per adesso il legame tra l'agente segreto e l'assassina rimane in gran parte inesplorato.

Entrambi avevano bisogno di sposarsi per mantenere segreta la loro reale identità. Nel caso di Twilight, doveva fingersi Loid Forger, adottare una figlia e trovare una moglie per il bene dell'Operazione Strix. Questa missione prevede che egli si avvicini al potente presidente dell'Ostania Donovan Desmond, il quale appare in pubblico solamente nelle riunioni della Eden Academy, una scuola per bambini prodigi. Nel caso di Yor, invece, il suo obiettivo era trovare un fidanzato o un coniuge per mettere a tacere i pettegolezzi delle sue colleghe ed evitare che la sua copertura saltasse.

Entrambi si comportano da coppia solo se c'è qualcuno di pericoloso nei paraggi, come il fratello di Yor, Yuri Briar, o il preside Henderson. Innamorarsi l'uno dell'altro comprometterebbe i loro piani, per questo motivo l'ideale sarebbe coltivare un'amicizia genuina. I fan amerebbero queste interazioni fra i due, in quanto sono due persone fondamentalmente buone e che avrebbero molto da condividere insieme.

Il creatore Tatsuya Endo potrebbe decidere di dare questa svolta alla storia? Non ci resta che vedere come si evolverà l'anime per scoprirlo. Intanto, Spy x Family ha mostrato il miglior combattimento di Yor nel nuovo arco narrativo.