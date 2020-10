Spy x Family: quanto durerà il manga? parla l'autore

Il manga di Spy x Family è una delle opere più promettenti nella realtà dei manga nipponici, una serie che sta acquisendo in breve tempo una popolarità via via sempre più solida. Ma quanto potrebbe durare il nuovo caposaldo di casa Shueisha? A svelarlo è lo stesso Tatsuya Endo, l'autore della serie.

A Spy X Fanily manca solo un adattamento anime a rimpolpare un franchise che sta macinando record senza sosta. Dopo aver superato abbondantemente le 6 milioni di copie vendute a fronte di appena 5 volumi, con una media a dir poco incredibile per un fumetto fresco di serializzazione come quello di Endo sensei, l'opera continua ad affrontare voci di corridoio in merito a un presunto anime in arrivo nei prossimi mesi.

Ma per quanto tempo andrà ancora avanti il manga? Recentemente l'autore ne ha approfittato per affrontare l'argomento durante un'intervista, specificando che attualmente non è ancora certo di quanto a lungo andrà Spy x Family, ma è sicuro di voler tirare la storia ancora per lunghe. D'altro canto, vista anche la scarsità di nuovi titoli di successo dal fronte Shueisha, è improbabile che l'editore si lasci scappare una delle serie più promettenti del nuovo panorama editoriale.

Per chi non conoscesse la storia del manga la sinossi qui segue: "Spy x Family segue le vicende di una spia, Twilight, che per completare una missione adotta una bambina di 6 anni ed inizia una relazione con l'impiegata ventisettenne Yor, convinto di svolgere per l'ennesima volta un ottimo lavoro. Le due persone da lui scelte però sono tutt'altro che normali: Anya, la bambina, è una ex cavia da laboratorio in grado di leggere nel pensiero, mentre Yor, la finta moglie, è in realtà un'abilissima assassina sotto copertura."

In calce alla notizia potete anche dare un'occhiata allo studio in cui il sensei lavora a Spy x Family. E voi, cosa ne pensate del manga, lo state seguendo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.