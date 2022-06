Spy x Family, ecco l'easter egg dedicato a Dragon Ball Z nell'episodio 1x10

L'anime protagonista della stagione primaverile 2022 è senza dubbio Spy x Family. La commedia ha saputo ottenere un grande seguito, che era lecito attendersi visto il successo dell'omonimo manga di Tatsuya Endo. La puntata 1x10 di Spy x Family è già disponibile su Crunchyroll e vede la piccola Anya giocare a dodgeball con i suoi compagni.

La giovane telepate, allenata all'inizio dell'episodio da Yor, vuole risultare a tutti i costi la migliore nella partita di dodgeball, per ottenere una stellae. Anche Damian Desmond punta a vincere la stellae, per essere finalmente preso in considerazione da suo padre Donovan, obiettivo di Operation Strix.

Il ragazzo, preso dall'entusiasmo, prima della partita si immagina in diverse situazioni in cui riceve un oggetto di forma sferica e lo rispedisce al mittente. Ad un certo punto, in una delle sue fantasie, Damian è sul pianeta Namecc di Dragon Ball Z e respinge una sfera di energia che sembra lanciata dal temibile Freezer. Possiamo vedere le immagini di Damian sul pianeta Namecc nel tweet di @DbsHype, che sembra aver apprezzato particolarmente la scena.

Uno splendido easter egg da parte di Spy x Family dedicato a una delle serie anime più famose di sempre. Proprio in questi giorni sta andando in onda nei cinema giapponesi Dragon Ball Super: Super Hero, nuovo film del franchise, che sta battendo molti record al botteghino.

Vi lasciamo al cosplay di Yor di Spy x Family condiviso da Shirogane.