Spy x Family: l'editor del manga festeggia un nuovo, incredibile risultato

A poco più di tre anni dalla pubblicazione del primo capitolo sulla rivista digitale di Shueisha Shonen Jump+, Spy x Family taglia un traguardo riservato solamente alle serie più amate dal pubblico. Il manga comedy di Tatsuya Endo ha tagliato il traguardo delle 25 milioni di copie in circolazione.

Capire il motivo per cui questa è una delle serie manga di maggior successo degli ultimi tempi è facilissimo. A fine maggio, Spy x Family contava 21 milioni di copie in circolazione, ma nonostante la fine del primo cour dell’adattamento anime di WIT Studio e CloverWorks il manga ha fatto registrare numeri record. In poco meno di tre mesi, sono state distribuite altre 4 milioni di copie, per un totale di ben 25 milioni in soli 9 tankobon pubblicati.

Il raggiungimento di tale cifra è stato festeggiato dall’editor Shihei Lin, che su Twitter ha ringraziato tutti i fan e ha incitato il pubblico a continuare a seguire il manga. Attualmente il manga conta un totale di 67 capitoli pubblicati su Manga Plus ed è uno dei titoli più caldi di Shueisha.

I numeri della spy comedy di Endo sono certamente destinati a crescere. Da pochissimo è stato rivelato che l’anime di Spy x Family tornerà a ottobre con il nuovo cour della prima stagione, un’uscita che esattamente come accaduto con la prima parte darà un boost incredibile alla serie manga. In Italia, Spy x Family è edito da Planet Manga e conta 8 volumetti già pubblicati.