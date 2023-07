Spy x Family: Endo presta Anya a Mission:Impossible in un nuovo disegno

Tatsuya Endo, il creatore della popolare serie Spy x Family, ha recentemente sorpreso i fan con un restyling hollywoodiano di Anya Forger, in onore di una collaborazione speciale.

Spy x Family si appresta a incontrare una delle migliori spie di Hollywood grazie all'annuncio di una collaborazione con Mission: Impossible. Le "spie in famiglia" e Mission: Impossible hanno infatti raggiunto un accordo per promuoversi a vicenda mentre il nuovo film diretto da Tom Cruise si prepara per la sua premiere.



Il film di Mission: Impossible uscirà nelle sale americane questo fine settimana mentre qui potete dare un’occhiata al trailer di Spy x Family: CODE White, il film di Spy x Family la cui uscitaè prevista entro la fine dell'inverno. Nel frattempo, i fan possono gustarsi la prima stagione completa della serie creata da Endo su Crunchyroll. In questo articolo invece potete trovare visual e dettagli per il film Spy x Family:Code White e Spy x Family Stagione 2 in uscita entro la fine dell’anno. Come possiamo vedere dal disegno di Endo, Anya è stata raffigurata come membro dell'equipaggio di Ethan Hunt.



La ragazza dai capelli rosa viene mostrata collegata a dei fili mentre si fa strada in una stanza vuota. Vestita con un equipaggiamento invisibile, Anya appare molto seria in questa scena nonostante la sua espressione solitamente vivace. Spy x Family si sta affermando come una delle serie anime di maggior successo di quest'anno ed è indubbiamente un'opera che si distingue per la sua originalità, dimostrando ancora una volta il fascino senza tempo del mondo dello spionaggio nella cultura popolare.