Spy x Family, quanti episodi avrà? Emerge la risposta dalla Jump Festa

Su Shonen Jump+ c'è stato un manga rivelazione, una serie che in pochi si sarebbero aspettati e che fin da subito ha ottenuto un successo straripante. La popolarità di Spy x Family, arrivata poi anche in Italia grazie a Panini Comics, è stata davvero travolgente sia in versione capitoli che tankobon. Ora quel successo sbarcherà in versione anime.

Il trailer di Spy x Family alla Jump Festa ha presentato la famiglia Forger, un terzetto di personaggi molto atipico e ricco di segreti. Manca poco per vedere Anya, Lloyd e Yor in azione sul piccolo schermo, dato che l'anime è programmato per aprile 2022 in Giappone e su Crunchyroll per il resto del mondo, ma per quanto li vedremo? Quanti episodi avrà Spy x Family?

Alla Jump Festa 2022 sono emerse alcune dichiarazioni che aiutano a farsi un'idea sulla situazione. Spy x Family sarà uno split cour, ovvero un gruppo di episodi andrà in onda ad aprile e un altro gruppo nei mesi successivi, in una data ancora non ben definita. Gli episodi copriranno due stagioni intere, si tratta quindi di un two-cour diviso in due fasi. Di conseguenza, Spy x Family avrà tra i 22 e i 26 episodi totali per questa prima stagione.

Non pochi per una serie che ha otto volumi e che potrebbe vedere tanti eventi già adattati in formato anime per la fine del 2022.