Spy x Family, quanti episodi avrà la seconda stagione? Meno del previsto

Spy x Family è finalmente tornato con la sua seconda stagione. Era una delle serie più attese dai fan, con una prima stagione che ha ricevuto un successo clamoroso, diventando in breve tempo un cult. Anche il manga originale, scritto e disegnato da Tatsuya Endo, ha avuto un'impennata di vendite, tutto grazie alla serie anime.

Proprio per tutti questi fattori i fan si aspettavano di ricevere molti più episodi di Spy x Family, ma pare che non sarà così. L'annuncio è arrivato da parte dello staff ufficiale della serie, che ha rivelato che la nuova stagione anime avrà 12 episodi. La prima stagione dell'anime ne aveva avuti 25, suddivisi in due parti distinte.

Ma quali sono i motivi di questa scelta? Probabilmente, potrebbe forse giustificata dall'uscita del lungometraggio anime, completamente inedito, Spy x Family CODE: White, in uscita poco prima di Natale. La realizzazione di quest'opera ha tenuto impegnato non solo lo stesso Tatsuya Endo ma anche lo staff dello Studio Wit, la casa che si occupa dell'animazione della nota serie televisiva.

Se avete familiarità con questa serie ma volete prepararvi al meglio per il debutto della seconda stagione, queste sono tutte le sottotrame di Spy x Family da tenere in considerazione. Per quanto possa essere una serie leggera e divertente, è anche ricca di azione e piena di intrighi interessanti in cui potrebbe essere molto facile perdersi. A trasmettere in streaming la seconda stagione di Spy x Family è Crunchyroll, offrendola sia con sottotitoli in italiano che, fra alcuni mesi, anche doppiata nella nostra lingua.