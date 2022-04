Spy x Family: da quanti episodi è composti la Stagione 1 dell'anime?

Sin da subito, Spy x Family di Tatsuya Endo si è rivelata essere una delle opere più apprezzate del catalogo Shueisha e all'annuncio dell'adattamento animato la community è letteralmente esplosa. Ma ora che l'l'anime di Spy x Family è arrivato su Crunhcyroll la domanda è solo una: per quanto tempo la famiglia Forger ci farà compagnia?

La stella più luminosa del palinsesto anime della primavera 2022 ha ufficialmente fatto il suo debutto. Sul catalogo di Crunchyroll, per la prima settimana unicamente per gli utenti abbonati, è arrivato il primo episodio di Spy x Family. Questo, sarà il primo di una lunga lista.

Stando a quanto riportato dalla edizione home video in uscita in Giappone, l'adattamento anime in lavorazione presso WIT Studio e CloverWorks si svilupperà in due cour separati. Il primo ciclo di episodi sarà composto da 12 puntate che faranno compagnia agli spettatori per le prossime 11 settimane. Dunque, l'appuntamento con questa prima parte si chiuderà a fine giugno.

In seguito alla dodicesima puntata, l'anime di Spy x Family si prenderà una piccola pausa estiva, per poi riprendere a fine ottobre come parte della programmazione anime autunnale. Il secondo cour sarà composto dagli episodi che vano dal 13 al 25.

L'autore di Spy x Family ha celebrato l'inizio dell'anime con uno sketch. Nella prima puntata, gli spettatori hanno assistito al preludio della complessa Operazione Strix e fatto la conoscenza di Twilight, alias Loid Forger, e sua figlia adottiva Anya.