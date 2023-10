Spy x Family, l'episodio 28 si presenta in una nuova locandina: Yuri Briar in missione

Spy x Family è tornato con l'episodio 28 della seconda stagione e questo significa nuovo poster promozionale. La scorsa settimana abbiamo visto Damian Desmond e i suoi amici mentre questa volta è toccato a Yuri Briar, fratello di Yor Forger.

La locandina dello scorso episodio di Spy x Family è disponibile qui. La ventisettesima puntata, oltre ad aver visto il piccolo Damian assieme ai suoi "scagnozzi", si è focalizzata sul cane di famiglia, Bond Forger.

Se il primo episodio ci ha ri-presentato alla grande l'intera famiglia Forger, ossia Loid/Twilight, Yor e la dolce Anya, questa volta è toccato a Yuri Briar. Questo personaggio è al centro della nuovissima locandina dedicata all'episodio 28 che gli dona uno sguardo molto intenso.

L'episodio 28, che corrisponde alla terza puntata della seconda stagione di Spy x Family, ha mostrato tre storie differenti, dai titoli "Missione e famiglia", "L'elegante Bondman" e "Infanzia/Risveglio". L'episodio, in uscita ieri, è già disponibile su Crunchyroll assieme a tutti gli episodi della prima stagione.

La trama offerta da Crunchyroll è la seguenta: "Yuri sta andando alla grande con il suo lavoro nella polizia segreta. Il suo compito oggi è quello di indagare su un ex giornalista sospettato di aver venduto articoli contraffatti in Ostania, a Westalis. L'eroe dei cartoni animati preferito di Anya, Bondman, mostra le sue eleganti mosse da spia."



La prossima puntata uscirà il 28 ottobre, sempre sulla piattaforma streaming Crunchyroll. I titoli saranno due, "Il dolce della conoscenza" e "Il grande piano romantico dell'informatore II". Vi lasciamo ad un meraviglioso cosplay di Yor in versione da assassina di Spy x Family.