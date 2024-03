Spy x Family, l'erede di Twilight: Anya diventerà una spia migliore di suo padre?

Anya, è una bambina timida e riservata, che a scuola fa fatica a fare amicizia e integrarsi. Non di meno, a causa del suo passato odia lo studio ed è impacciata e goffa nell’educazione fisica o nelle arti pratiche. Tuttavia, la giovane star di Spy x Family possiede il giusto spirito per diventare l’erede dell’agente segreto Twilight.

Nonostante gli scarsi risultati scolastici, Anya è una bambina intelligentissima, molto più dei suoi coetanei. Quando legge il pensiero dei suoi genitori, non si limita ad ascoltarli, ma li analizza e ne trae delle conclusioni, anche se a volte infantili. I suoi poteri psichici, se utilizzati in maniera corretta, potrebbero rivelarsi un asso nella manica qualora in futuro decidesse di diventare una spia, esattamente come suo padre e il tanto amato Bondman. Ecco Anya da grande in un vecchio manga dell’autore di Spy x Family.

Ma cosa spingerà Anya a diventare un agente segreto della WISE? La piccola Forger, possiede un senso della giustizia molto acuto: odia i soprusi e chi cerca di prevalere sui più deboli, esattamente come i compagni della Eden Academy. Non solo, quando avverte che qualcuno è in pericolo, si lancia a capofitto al salvataggio, anche a costo della sua stessa incolumità.

Come già detto, Anya è molto goffa, una caratteristica che poco si addice a una spia. Tuttavia, la ragazzina ha dimostrato di avere la capacità di allenarsi duramente al fianco di sua mamma Yor. Sotto la sua ala, potrebbe dunque sviluppare una forza mostruosa e un controllo fuori dal comune.

Anya possiede dunque i requisiti per unire i talenti di Twilight e della Thorn Princess. Ispirata dai suoi genitori e dal suo programma televisivo preferito, in futuro potrebbe decidere di diventare una spia. Il suo nome in codice, è già stato scelto: “Starlight Anya”. La dolce, bambina telepate, ha il sentiero tracciato per divenire la migliore delle spie, superiore addirittura al temutissimo Twilight. Sapete che l'anime di Spy x Family sta per tornare?

Su Divertimenti è uno dei più venduti di oggi.