Spy x Family: la famiglia Forger sta per accogliere un nuovo membro?

Mentre l’adattamento anime di Spy x Family si avvicina inesorabilmente alla fine del primo cour, con ancora solamente un’ultima puntata da trasmettere, per la famiglia Forger è tempo di festeggiamenti. In seguito ai recenti eventi, l’Operazione Stryx si avvicina al successo. I piani di Twilight però verranno sconvolti da un nuovo arrivo in casa.

In Spy x Family 1x11 Anya ottiene una Stellae per via del suo coraggio, che le ha permesso di salvare la vita a un bambino che stava per annegare in una piscina. Tornata alla Eden Academy, la piccola Forger incontra Becky, la quale, spiegandole che meriterebbe una ricompensa, fa cenno al suo cagnolino. Nel frattempo, l’anime di Spy x Family è accusato di troppi filler.

I pensieri fanciulleschi di Anya, si rivolgono subito alla missione di suo papà. Damian possiede anch’esso un cane, e se la Forger avesse la possibilità di far giocare il suo animale domestico con quello del compagno di classe, allora finalmente Twilight potrebbe portare la pace nel mondo.

A casa, Anya chiede ai suoi genitori adottivi di poter adottare un cucciolo, a patto che sia piccolo e carino, così da evitare le malsane idee di Loid e Yor. I due, accolgono in modo positivo la richiesta e Loid le promette che presto andranno a far visita a un negozio di animali.

Sul finire dell’episodio, vediamo un luogo misterioso in cui sono rinchiusi diversi cani maltrattati. In particolare, l’anime si sofferma su un grosso cane dal folto manto bianco. Questo, pare avere una visione sui Forger. Cosa starà a significare?