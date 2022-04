Spy x Family: la famiglia Forger avvistata alla stazione di Shinjuku

Nella preview del quarto episodio di Spy x Family la missione comincia a farsi seria. La famiglia Forger è ormai riunita al completo e l’Operazione Stryx può finalmente prendere il via. Prima di infiltrarsi nel prestigioso istituto scolastico della Eden, però, Loid, Yor e Anya fanno tappa in una delle stazioni più importanti al mondo.

La spy comedy scritta e illustrata da Tatsuya Endo è attualmente tra le più apprezzate del catalogo Shueisha. Spinti dagli ottimi risultati ottenuti dal manga, CloverWorks e WIT Studio hanno recentemente lanciato un adattamento anime il cui successo è senza precedenti. Con sole tre puntate trasmesse, i Forger hanno saputo conquistare l’intera community.

Per celebrare Spy x Family, alla stazione più affollata del mondo, la Shinjuku Station, è stato realizzato un “murales” che le migliaia di passanti possono ammirare e apprezzare. La gigantesca illustrazione è situata nel corridoio sotterraneo della JR Line, che collega le entrate est e ovest della stazione. Ma non solo, anche l’autore di Attack on Titan ha omaggiato Spy x Family.

Come vedete dalle foto scattate dai passanti, e condivise in calce all’articolo, l’artwork ritrae i volti dei tre membri della famiglia Forger. Da sinistra, troviamo Loid, Yor e poi Anya. Infine, è presente anche un personaggio, un cagnolone dal manto bianco che indossa un papillon, ancora inedito agli spettatori dell’anime, ma che i lettori del manga hanno già avuto modo di amare.