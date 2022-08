Spy x Family: tutta la famiglia Forger in questo cosplay con Anya, Yor e Loid

La stagione primaverile del 2022 ha visto tanti ritorni ma anche diversi esordi, alcuni dei quali di spicco. Il più atteso è stato senza dubbio quello di Spy x Family, anime prodotto in contemporanea da WIT Studio e Cloverworks. È bastato qualche episodio per rendere Spy x Family molto amato dal pubblico che fino a quel momento non lo conosceva.

Adesso l'adattamento dell'opera di Tatsuya Endo è in pausa, ma tra qualche mese la seconda parte della prima stagione riporterà su schermo la famiglia Forger al completo, magari con qualche nuovo acquisto. La piccola telepate Anya dovrà ancora una volta barcamenarsi tra la vita da finta spia e quella da studentessa alla Eden, mentre Loid dovrà darsi da fare per evitare una guerra tra i due paesi; infine Yor dovrà riuscire a tenere nascosta la sua identità da Regina di Spine, un'assassina brutale.

Eppure possiamo rivederli insieme già adesso grazie a questo cosplay della famiglia Forger da Spy x Family. Anya, Loid e Yor sono tutti e tre insieme nello scatto proposto da Zekia su Instagram. La cosplayer si è fatta affiancare per questo selfie che mostra una grande qualità nell'arte del cosplay. Ogni personaggio è stato infatti realizzato molto bene e non ha differenze con quello dell'anime.

Il ritorno di Spy x Family è previsto per ottobre con la parte 2 della stagione 1.