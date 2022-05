Spy x Family, la famiglia Forger doveva essere diversa: ecco il character design originale

Il primo episodio di Spy x Family ha lanciato in tutto il mondo le avventure della famiglia Forger. L'anime è riuscito ad amplificare ancora di più la portata del manga - che in Giappone era già arrivato a livelli eccezionali, vendendo oltre un milione di copie a volume in media - ma tutto nasce dalla visione del mangaka Tatsuki Endo.

Dopo qualche discreto successo e diversi fallimenti, Tatsuki Endo è riuscito a trovare la formula giusta con Spy x Family. Il processo creativo ovviamente è durato molto tempo, con esperimenti e bozze che poi non hanno trovato corpo nella storia principale del manga. Con l'attenzione sul manga che oramai è stata elevata, grazie agli episodi dell'anime, trapelano nuove informazioni sulle origini dei personaggi.

L'autore ha mostrato i primi schizzi dei protagonisti di Spy x Family. Nel tweet vengono raccolte alcune immagini che mostrano Loid Forger, la spia Twilight, con i capelli anche neri e qualche piercing. Anche la Anya originale era molto diversa, anzi, erano molto diverse: l'autore aveva pensato a tantissimi design, aggiungendo accessori per i capelli soltanto più avanti. Per Yor invece, che è sempre stata affiancata dal suo ago, a cambiare sono stati spesso i suoi vestiti e non la situazione generale.

Cosa ne dite dei design pensati in queste bozze di Spy x Family? Intanto continua la popolarità dell'anime di Spy x Family nonostante i pochi episodi trasmessi.