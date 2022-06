Spy x Family, la famiglia Forger irrompe nell'opening di Kaguya-sama grazie a un fan

I protagonisti indiscussi di questa stagione anime primaverile 2022 sono Spy x Family e Kaguya-sama: Love is War 3. Mentre il primo ha dato seguito all'enorme successo del manga di Tatsuya Endo, Kaguya-sama ha portato avanti il particolare rapporto tra i protagonisti Kaguya e Miyuki, con una terza stagione finora molto apprezzata dai fan.

La famiglia Forger sta conquistando il Giappone e il mondo con la sua simpatia, ma soprattutto con la piccola regina dei meme Anya: nella puntata 1x11 di Spy x Family, disponibile su Crunchyroll, la giovane ha ottenuto la sua prima stellae. Le espressioni della ragazza hanno conquistato davvero tutti, diventando virali sui social.

Kaguya-sama: Love is War 3 è stata invece apprezzatissima dai fan per via degli sviluppi della trama. Il 24 giugno andrà in onda l'episodio finale di Kaguya-sama, che sarà più lungo degli altri per mettere un punto su tutto ciò che è rimasto aperto.

Per celebrare le due serie, un fan ha pubblicato sul proprio canale YouTube SugoiDesu il video della prima opening di Kaguya-sama, ma con i personaggi di Spy x Family. L'utente non ha ricostruito per intero l'opening, ma solo i primi 19 secondi con delle animazioni davvero eccellenti. Non è trascorso troppo tempo per ottenere l'approvazione dal web: il video conta infatti oltre 20.000 like.

Un ottimo modo per dire addio a questa stagione anime primaverile 2022, e dare il benvenuto a quella estiva che vedrà il ritorno di Made in Abyss, oltre all'esordio di Uncle From Another World e Yurei Deco dello studio Science Saru.