Spy x Family: la famiglia Forger è perfetta in questo cosplay

C'è un nuovo anime nella stagione primaverile che sta facendo sfaceli, conquistandosi spazi importanti nei palinsesti e in rete nonostante ci siano altri progetti molto più consolidati. Il titolo è Spy x Family, l'anime tratto dall'omonimo manga di Tatsuki Endo e incentrato su una particolare famiglia da cui potrebbero dipendere due paesi.

In Giappone c'è la mania di Spy x Family con pubblicità ovunque, cartelloni, gadget e merchandising e molto altro ancora. In TV continua a fare ottimi numeri, mentre su Crunchyroll si sta distinguendo con i nuovi episodi, settimana dopo settimana. In rete, Spy x Family rimane molto presente con illustrazioni a tema, tutte dedicate ai tre esponenti della famiglia Forger: il padre Loid, la madre Yor, la figlia Anya.

A loro tre non vengono dedicati omaggi soltanto illustrati. Ci sono tanti cosplayer che stanno vestendo i panni di spia, di assassina o di telepate per realizzare tanti cosplay a tema Spy x Family. Quello che vi presentiamo oggi è stato realizzato da Luffy Lam che, tuttavia, ha deciso di non farlo da sola. Insieme a TBS e Kami, ha presentato un cosplay della famiglia Forger da Spy x Family davvero perfetto, con tutto il terzetto di protagonisti riuniti in una sola foto ben riuscita.