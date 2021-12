Spy x Family, una famiglia fuori di testa nel nuovo trailer dell'attesissimo anime

Ancor prima dell'annuncio ufficiale dell'adattamento televisivo di Spy x Family, la trasposizione anime sembrava già cosa fatta alla luce dell'incredibile successo del manga omonimo di Tetsuya Endo. Ad ogni modo, conosciamo meglio i protagonisti grazie al nuovo trailer ufficiale.

Le vendite di Spy x Family sono già alle stelle, in appena 7 volumi il manga ha venduto oltre 11 milioni di copie, una cifra impressionante dal momento che l'anime non ha ancora nemmeno compiuto il suo debutto. Pertanto, dunque, è lecito aspettarsi una spinta clamorosa in termini di numeri a partire dal mese di aprile 2022, data nel quale è previsto il debutto dell'adattamento tv.

Com'era stato promesso al Jump Festa 2022, Shueisha ha rivelato al pubblico il nuovo trailer di Spy x Family, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che permette ai lettori di familiarizzare con i protagonisti e il cast di doppiatori. La produzione, inoltre, ha rivelato che l'anime andrà in onda tramite la formula split-cour, con una prima tranche di episodi prevista ad aprile e l'altra in una data ancora non precisata per un totale di non meno di 22 puntate.

