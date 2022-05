Spy x Family: un familiare di Yor debutterà nella prossima puntata

Nel corso di questa metà introduttiva del primo cour di Spy x Family, abbiamo vissuto la nascita del legame tra i componenti della famiglia Forger. Ora che Loid, Yor e Anya si sono abituati alla loro nuova vita assieme, un personaggio cercherà di ostacolare il loro quieto vivere.

Nel corso di Spy x Family 1x07, in preda alla disperazione per il fallimento di tutti i suoi piani, Loid cerca di spronare Anya nello studio. La bambina, però, sembra proprio non essere portata per i compiti. Dopo un litigio tra padre e figlia, è mamma Yor a intervenire per calmare Loid.

Yor ha già dato dimostrazione del suo amore materno protettivo, ma questa volta impartisce una grande lezione a suo marito. Piuttosto che sgridarla e obbligarla a fare i compiti, Loid dovrebbe complimentarsi con Anya per i suoi tentativi e per quanto di buono riesce a fare. Stupito da questo discorso maturo, Loid accetta il consiglio ricordando che Yor ha già cresciuto suo fratello minore.

Yor Briar, ora in Forger, ricorda allora la sua infanzia al fianco del suo fratellino Yuri. Come lei stessa ammette, Yor non ha mai aiutato granché suo fratello nei compiti, poiché lui era portato di suo nello studio. L'unica cosa che le riusciva, era complimentarsi per la sua bravura. Ciò, stimolava ancora di più il piccolo Yuri.

Dato che sia Loid che Yor non hanno esperienza in tal senso, Twilight allora prova a chiedere a sua moglie se zio Yuri non possa in qualche modo aiutarli. Egli, è molto impegnato con il suo lavoro presso il Ministro degli Affari di Ostania, ma spinto dal richiamo amorevole di sua sorella, farà il suo debutto nel corso della prossima puntata.



Una volta accolto in casa, riuscirà la famiglia Forger a mantenere il suo segreto? Ma soprattutto, quale mistero nasconde Yuri Briar? In calce all'articolo, trovate il suo character design e il voice actor originale che doppierà il personaggio, il doppiatore Kensho Ono.