Spy x Family: una fanart di Anya scatena una polemica razzista

Nonostante tutte le lotte scaturite in seguito ai gravi episodi di razzismo avvenuti in questi ultimi anni, il fenomeno del razzismo sembra tutt'altro che superato. Anche la community degli anime è affetta da questa piaga. Ecco quel che ha provocato una fanart di Spy x Family.

Su Twitter, ogni giorno vengono condivisi migliaia di artwork realizzati dai fan. Uno di questi, però, ha scatenato una polemica gravissima, una di quelle che nessuno vorrebbe vedere nel 2022.

A far accendere la diatriba è la bellissima fanart condivisa dall'utente @SoulKingLives, un'artista conosciuto per i suoi particolari lavori. SOUL è infatti solito immaginare i principali protagonisti degli anime più popolari con la carnagione scura.

Il suo ultimo lavoro vede la piccola Anya Forger, che ha sottratto il titolo di best anime girl a Marin di My Dress-Up Darling, con un character design completamente differente. Oltre al colore della pella, la bimba ha ora dei dolci occhioni "dorati" e la capigliatura a treccine.

L'illustrazione non è stata ben accolta dalla fetta più marcia della community. Purtroppo, numerosi utenti hanno infatti scritto cattiverie gratuite, che non riporteremo, ma che trovate in calce all'articolo. Questa non è la prima polemica che coinvolge Spy x Family, ma forse questa è ancora più grave e ignobile della precedente.