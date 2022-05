Spy x Family, il fanbook dell'anime ha svelato diverse curiosità sulla famiglia Forger

Sulla scia del successo dell'anime di Spy x Family, in Giappone Jump Comics ha pubblicato il fanbook della serie. Il volumetto, oltre alle interviste al cast e alcune illustrazioni inedite dell'autore Tatsuya Endo, è pieno di curiosità sui tre membri della famiglia Forger, che abbiamo imparato a conoscere nei 4 episodi dell'anime usciti finora.

Il padre Loid Forger, nome in codice della spia Twilight, è un ottimo cuoco, apprezzatto da sua "moglie" Yor e dalla piccola Anya. Il fanbook ci spiega da dove è nata la sua passione per la cucina: in una precedente missione Twilight ha dovuto mettersi nei panni di un cuoco, e in quel momento ha avuto la necessità di imparare a cucinare. Senza skill in cucina, il travestimento non sarebbe stato credibile.

Veniamo ora a Yor Forger, nome in codice di Yor Briar, sicario professionista dotata di un'enorme forza fisica. All'autore Tetsuya Endo è stato chiesto di quantificarla, ma dal fanbook veniamo a sapere che Yor ha rotto ogni strumento di registrazione della forza. Inoltre, sembra che una volta la signora Forger abbia avuto dei problemi con la polizia dopo una sbronza. Beh, sicuramente non avremmo voluto essere nei panni degli agenti.

Questi dettagli potrebbero sembrare inutili, ma ci regalano un simpatico approfondimento sui genitori di Anya. In Giappone libri con le curiosità sui personaggi di una serie sono davvero apprezzatissimi, perché regalano delle piccole chicche che nella serie spesso vengono omesse.

Vi lasciamo a Spy x Family 1x04 su Crunchyroll e al cosplay low cost di Anya di Spy x Family.