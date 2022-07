Spy x Family, i Forger nella locandina di Bondman in una splendida fan art

La prima parte dell'anime di Spy x Family si è da poco conclusa con il dodicesimo episodio. Le avventure della bizzarra famiglia Forger, nate dalla penna di Tatsuya Endo, sono state portate egregiamente su schermo dalla collaborazione tra CloverWorks e Wit Studio. La serie tornerà a ottobre con la seconda parte della prima stagione.

Grande protagonista della serie è la piccola telepate Anya, amatissima dai fan. La giovane ha una vera e propria passione per la serie TV Bondman, che vede protagoniste delle spie in avventure molto adrenaliniche. Nell'episodio 1x5 di Spy x Family, che ha fatto molto discutere i fan, Anya chiede al papà Loid di ricreare dal vivo delle scene di Bondman per festeggiare la sua ammissione all'Eden College.

Proprio questo episodio ha fatto venire in mente a @rollround una geniale idea per una fan art, che potete vedere in fondo alla notizia. L'artista ha realizzato un'illustrazione della locandina del film di Bondman con la famiglia Forger come protagonista, in uno splendido stile cartoon. Nell'immagine, spicca subito Twilight, alias Loid Forger, che sta scappando con una pistola in mano. sotto di lui si può vedere un'esplosione, mentre dietro di lui troviamo sua "moglie" Yor Forger di spalle. Alla sua sinistra, e molto più piccolo, troviamo il fratello della sicaria Yuri Briar.

Nella parte bassa dell'illustrazione, ecco Anya e il suo compagno di classe Damian Desmond, proprio sopra la scritta "Bondman". Infine, al di sotto della scritta è presente il cane Bond, che non ha ancora fatto il suo esordio nell'anime di Spy x Family.

E voi, andreste al cinema a vedere il film di Bondman? Con un cast del genere, sembra davvero difficile dire di no!

Vi lasciamo alla curiosa similitudine tra Anya di Spy x Family e Bunny di Sailor Moon.