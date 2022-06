Spy x Family, i Forger ai saluti: l'anime torna in autunno

La trionfale parata di Spy x Family, durata per ben dodici settimane, giunge al termine. Anya, Loid e Yor hanno salutato momentaneamente gli spettatori. L'anime, tornerà nel corso della stagione autunnale con la sua seconda parte.

Nel corso della prima parte, gli spettatori hanno fatto la conoscenza dell'agente segreto Twilight, della bambina telepate Anya e dalla spietata assassina Thorn Princess. Spinti dalla missione della spia, insieme, questi tre oscuri personaggi hanno formato i Forger, una famiglia "bugiarda" nata per celare le proprie vere identità.

La vita quotidiana di papà Loid, mamma Yor e della piccola Anya ha creato però un legame vero, un legame che più di una volta si è dimostrato più importante della missione stressa. Sul più bello, proprio quando Anya conquista la sua prima stella in Spy x Family 1x11, i Forger sono costretti ai saluti.

In Spy x Family 1x12 la famiglia sostiene la sua ultima missione, almeno per il momento. Sui profili social ufficiali dell'anime, lo staff di WIT Studio e CloverWorks ha ringraziato gli spettatori e rimandato l'appuntamento con il tredicesimo episodio per la stagione autunnale. Il secondo cour di Spy x Family comincerà nel mese di ottobre, ma ai fan ne è già stata offerta un'anteprima nella clip in calce all'articolo. E voi, avete contribuito alla cavalcata trionfale dell'adattamento della spy comedy di Tatsuya Endo?