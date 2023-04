Spy x Family: i Forger in smoking nel poster per un importante evento

Dopo aver dominato il 2022, Spy x Family si prepara a un'altra annata di assoluto successo. Entro la fine del 2023, tornerà l'anime prodotto in collaborazione da WIT Studio e CloverWorks, ma non solo. I fan si preparano a un grande evento per la spy comedy di Tatsuya Endo.

Spy x Family è stato l'anime più visto in streaming del 2022, surclassando persino anime del calibro di Demon Slayer o Attack on Titan. Molto presto i fan potranno tornare in compagnia dei protagonisti della serie nella seconda stagione dell'adattamento anime e nel primo anime movie Spy x Family: CODE White, entrambi in arrivo negli ultimi mesi dell'anno.

Tra non molto potrebbero arrivare novità per quanto riguarda le due suddette produzioni. Dal 20 luglio al 13 agosto 2023, al Matsuya Ginza Event Square, si terrà una mostra d'arte inerente Spy x Family. Questa speciale manifestazione permetterà ai visitatori di apprezzare da vicino i capolavori creati da Tatsuya Endo, che per promuovere quest'iniziativa ha realizzato il poster che trovate in calce all'articolo.

Nella nuova key visual di Spy x Family troviamo i componenti della famiglia Forger in smoking, come dei veri agenti segreti. Anya, Yor e persino Bond indossano giacca e cravatta, immedesimandosi nel ruolo di 007. Questa e tante altre illustrazioni saranno presenti alla mostra d'arte di Spy x Family. Arriveranno anche novità riguardanti le due produzioni anime?