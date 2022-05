Spy x Family senza freni: un milione di vendite in 12 giorni

Il gioiellino di Tatsuya Endo, Spy x Family, è il fenomeno del momento, un'opera che grazie alla serie televisiva si è vista incrementare vertiginosamente la sua popolarità. In realtà, ancor prima del debutto dell'anime, il manga originale stava riscuotendo un certo successo all'interno della community.

Non è semplice rintracciare la chiave del successo di Spy x Family, che in parte si sta ispirando anche ad Hunter x Hunter, tuttavia la genuinità degli eventi e le esilaranti avventure familiari hanno contribuito a riscuotere l'apprezzamento dei lettori che stanno seguendo con avidità l'esito dell'Operation Strix.

Ad ogni modo, negli ultimi tempi la popolarità del franchise è cresciuta davvero a dismisura tant'è che le vendite del manga di Tatsuya Endo stanno aumentando ad un ritmo vertiginoso. Gli ultimi report, infatti, hanno confermato che Spy x Family ha venduto un milione di copie in appena 12 giorni, un numero incredibile a fronte di appena 9 volumi pubblicati. Ma a rendere questi dati ancor più impressionanti è che il manga ha in questo modo raggiunto le 18 milioni di copie distribuite, una media di 2 milioni di tankobon per volume.

I numeri non accennano a diminuire e, nelle prossime settimane, potremmo assistere ad un ulteriore balzo in termini di vendite. E voi, invece, cosa ne pensate del successo di Spy x Family? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.