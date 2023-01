Spy x Family senza freni: un altro record per l'opera di Tatsuya Endo nel 2022

A fine dicembre l'anime di Spy x Family ha salutato i fan con la trasmissione dell'episodio 25. Il secondo cour della prima stagione della spy comedy di Tatsuya Endo si è chiuso con un importante passo in avanti per l'Operazione Strix e un ennesimo riconoscimento.

Le classifiche parlano chiaro, pur avendo sfidato titoli illustri l'adattamento di WIT Studio e CloverWorks è stato quello che nel 2022 ha ottenuto maggior successo. Con i suoi due cour trasmessi nel corso dello scorso anno l'anime di Spy x Family ha battuto Attack on Titan Final Season Part 2, Demon Slayer Stagione 2 e Chainsaw Man.

L'ultimo aggiornamento sugli strepitosi risultati ottenuti da Spy x Family arriva da Bilibili, uno dei più importanti servizi streaming asiatici e in particolare del territorio cinese. Su tale piattaforma l'anime con protagonista la famiglia Forger ha accumulato circa 173 milioni di visualizzazioni totali.

Confrontando Spy x Family con i rivali citati in precedenza viene evidenziato il successo raggiunto da Anya, Loid e Yor. Sulla stesso servizio streaming, Demon Slayer 2 conta 112 milioni di visualizzazioni, Attack on Titan Final Season Parte 2 "soli" 72 milioni di visualizzazioni. Per quanto riguarda Chainsaw Man, l'adattamento dell'opera di Tatsuki Fujimoto non rientra nemmeno tra i primi dieci anime con più visualizzazioni su Bilibili. Vi ricordiamo che nel 2023 Spy x Family tornerà con un film e con la Stagione 2 anime.