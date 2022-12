Spy x Family, grandi annunci al Jump Festa: stagione 2 e film anime

Sin dal debutto nel mese di aprile, Spy x Family è stato uno degli anime più visti dal pubblico. La tenera Anya Forger e i suoi misteriosi, finti genitori Loid e Yor hanno conquistato proprio tutti. A ogni modo, l'avventura sta per giungere a un momentaneo stop.

Sabato 24 dicembre 2022 su Crunchyroll verrà trasmesso in simulcast streaming l'episodio 25 di Spy x Family, il tredicesimo, nonché ultimo del secondo cour della prima stagione. Questa puntata metterà la parola fine alla prima parte dell'avventura, cominciata nella stagione primaverile e poi proseguita in quella autunnale.

Non ci vorrà però molto affinché i Forgrer ritornino. L'adattamento basato sul manga di Tatsuya Endo e prodotto da WIT Studio e CloverWorks tornerà molto presto. Come avevamo ipotizzato, al Jump Festa 2023 sono arrivate novità sulla Stagione 2 di Spy x Family. L'avventura della famiglia Forger tornerà ufficialmente nel corso del prossimo anno, con lo staff di produzione che ha ringraziato e lanciato ufficialmente il prossimo appuntamento. Non si sa tuttavia una data ufficiale per il ritorno dell'anime. Spy x Family Stagione 2 potrebbe arrivare nella stagione primaverile del 2023.

Oltra a ciò, al Jump Festa '23 è stato anche annunciato Spy x Family: The Movie. Il film in arrivo nelle sale nel 2023 sarà un'opera completamente nuova con una storia originale. La storia, i design originali e la supervisione del lungometraggio sono accreditati all'autore Tatsuya Endo, che dunque parteciperà attivamente alla produzione dell'anime movie. In calce all'articolo trovate la prima visual della pellicola.