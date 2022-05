Spy x Family è la hit del momento: il manga a quota 21 milioni di copie in circolazione

Con numerose serie in chiusura, il futuro di Shueisha pare essere chiamato Spy x Family. Spinta dall'adattamento anime di WIT Studio e CloverWorks, la serie di Tatsuya Endo è diventata un culto tra i fan. Al momento, il manga conta ben 21 milioni di copie in circolazione.

Il manga editor Shihei Lin ha recentemente rivelato sul proprio profilo Twitter ufficiale che il manga Spy x Family ha toccato un incredibile traguardo. La tiratura del manga ha 21 milioni di copie in circolazione, oltre che 400 milioni di visualizzazioni online. L'opera di Endo è infatti distribuita gratuitamente su MangaPlus e Shonen Jump+.

Specificando che la cifra ammonta a copie in circolazione e quindi non ancora vendute, nel suo primo anno di vita Spy x Family si è resto protagonista di una rapida ma graduale scalata verso il successo:

1 milione di copie nel novembre 2019;

2 milioni di copie nel gennaio 2020;

3 milioni di copie nel maggio 2020;

4 milioni di copie a luglio 2020;

5,5 milioni di copie nell'agosto 2020;

8 milioni di copie nel dicembre 2020;

Fino al mese di giugno 2021, la serie contava 10 milioni di copie distribuite. Da li in poi, è stato un crescendo che ha subito un incredibile boom con la release dell'adattamento anime, attualmente in corso di trasmissione. Questo fine settimana, Spy x Family 1x08 è arrivato su Crunchyroll. Negli ultimi dodici mesi, le copie distribuite sono più che raddoppiate e adesso se ne stimano 21 milioni. Per capire quanto clamoroso sia questo successo, vi basti pensare che a inizio maggio Spy x Family contava 18 milioni di copie distribuite. In Italia, è serializzato da Planet Manga.