Spy x Family, ecco le illustrazioni dedicate alla famiglia Forger di diversi autori manga

SPYxFAMILY Official Fanbook EYES ONLY - Guest Illustrations:



· Amyuu (Kono Oto Tomare!)

· Hajime Isayama (Attack on Titan)

· Nao Emoto (O Maidens in Your Savage Season)

· Yuji Kaku (Jigokuraku) pic.twitter.com/CQ4d0yFAeZ