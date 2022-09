Spy x Family: titolo e immagini dalla prima puntata della seconda parte

Mancano meno di quarantotto ore al debutto della seconda parte della prima stagione di Spy x Family, ma per accrescere l’hype in vista dell’esordio in rete sono state pubblicate alcuni frame del tredicesimo episodio dell’anime, il primo del secondo cour.

Dopo la nuova opening di Spy x Family, gli spettatori possono ammirare in anteprima anche ad alcune still tratte direttamente dal prossimo episodio dell’adattamento della spy comedy. Questo aggiornamento arriva direttamente dalla pagina ufficiale di Spy x Family su Twitter, come potete vedere dalle immagini in calce all’articolo.

La serie anime ci aveva lasciata con Anya desiderosa di adottare un cucciolo. Il secondo cour riprenderà proprio da quel momento e pare che la bambina telepate verrà accontentata, data la sua espressione di stupore mista a gioia di una delle immagini pubblicate. In altre, tuttavia, vediamo i componenti della famiglia Forger, Loid, Yor e la stessa Anya fortemente preoccupati. Cosa sta succedendo, l’Operazione Stryx è in pericolo? Pare che un misterioso gruppo di criminali sia intenzionato a compiere un atto di terrorismo che in qualche modo coinvolgerà la famiglia Forger. Intitolata “Mission: 13 Project ”, la puntata di Spy x Family verrà trasmessa il 1° ottobre su Crunchyroll. E voi siete pronti a questo grande ritorno?