Spy x Family incontra Disney nel magico poster di Anya per CODE: White

Nonostante il suo debutto risalga solo allo scorso anno, Spy x Family ha già collaborato con numerosi marchi importanti, da riviste di moda a videogiochi come Street Fighter. Questa volta, la serie ha avviato una collaborazione con un caposaldo del mondo dell'animazione: la Disney.

In particolare, Spy x Family si è mescolato a Wish, il nuovo film della Disney realizzato per celebrare i cento anni dell'azienda, in un poster davvero unico. Le protagoniste delle due rispettive opere, Anya Forger e Asha, indicano una stella cadente con il dito mentre si trovano al di sotto di un meraviglioso cielo notturno. Entrambe sono accompagnate dai loro fidati animaletti e mascotte dei rispettivi film, il cane di famiglia Bond per quanto riguarda la piccola Anya e la capretta parlante Valentino per Asha.

Il poster speciale è nato per promuovere il film Spy x Family CODE: White, che arriverà nelle sale cinematografiche giapponesi venerdì 22 dicembre. Nel frattempo, Wish è già stato rilasciato in tutto il mondo a metà dicembre. Un trailer di Spy x Family Code White anticipa che la famiglia Forger ne vedrà delle belle nel nuovo lungometraggio inedito!

Per quanto riguarda l'Italia non c'è ancora una data precisa per Spy x Family Code White ma, molto probabilmente, il film arriverà anche da noi il prossimo anno. Ciò che è certo è che l'avventura della piccola Anya e dei suoi genitori Yor e Loid sbarcherà anche nelle nostre sale cinematografiche, resta solo da capire quando!