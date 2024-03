Spy x Family incontra Dragon Ball: Anya è come Freezer in questa divertente figure

Il celebre studio di figure Mimo Studio ha collaborato con il distributore orzGK per dare vita a un'unione inaspettata: la piccola e adorabile Anya Forger di SPY x FAMILY si fonde con il tiranno galattico Freezer di Dragon Ball Z.

Due mondi si scontrano in una creazione inedita che farà impazzire gli appassionati di anime e manga. Prevista per il terzo trimestre del 2024, questa figure di circa 150 mm cattura l'essenza di entrambi i personaggi in un modo mai visto prima. Anya indossa un'armatura da combattimento che ricorda l'iconica corazza di Freezer, assumendo un'aria di sfida e determinazione. Non manca il veicolo volante a forma di uovo su cui il tiranno galattico si sposta nella sua prima forma, completando la scena e creando un'immagine stravagante e divertente.

Questa fusione originale offre ai fan una prospettiva inedita e strabiliante su due personaggi amatissimi, combinando l'innocenza e l'entusiasmo della misteriosa Anya di Spy X Family con la potenza e la severità di Freezer. Un'aggiunta imperdibile per la collezione di qualsiasi appassionato!

Per chi non avesse mai visto l'anime vi lasciamo la descrizione di Spy X Family di Crunchyroll: "È in gioco la pace nel mondo e l'agente segreto Twilight deve affrontare la sua missione più difficile: fingere di essere un padre di famiglia. Fingendosi un marito e padre amorevole, si infiltrerà in una scuola d'élite per avvicinarsi a un politico di alto profilo. Ha la copertura perfetta, tranne per il fatto che sua moglie è un'assassina mortale e nessuno dei due conosce l'identità dell'altro. Ma qualcuno lo sa, la sua figlia adottiva che è una telepate!"