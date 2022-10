Spy x Family incontra Pokémon: una fanart trasforma i Forger in perfetti allenatori

L’intricata storia della famiglia Forger, raccontata da Tatsuya Endo nella serie Spy x Family, una delle più grandi sorprese degli ultimi anni, è stata stravolta da un lettore che ha tramutato Loid, Yor e la piccola Anya in un trio di allenatori Pokémon, immaginandoli al fianco di tre mostriciattoli in una simpatica fanart.

In uno degli episodi dell’anime, disponibile su Crunchyroll, la famiglia Forger ha dato il benvenuto ad un nuovo membro: il cane chiamato Bond, chiaro riferimento alla spia più famosa del cinema. In attesa di vedere se Bond si rivelerà importante ad un certo punto della storia, un appassionato della serie ha deciso di marcare in maniera più decisiva l’impatto che potrebbero avere gli animali di compagnia nella vita dei Forger, affiancandoli a Lurantis, Inteleon ed Espurr.

Chiamato Spy x Pokémon l’artwork, riportato in fondo alla pagina, rappresenta una perfetta unione delle due serie, con un’incredibile attenzione volta a riprodurre il design originale sia dei Forger che dei mostriciattoli tascabili, le cui rispettive abilità rispecchiano la mira, la letalità e la telepatia, delle tre spie. Cosa ne pensate di questo crossover? Ditecelo nella sezione riservata ai commenti.

Infine vi lasciamo al nostro speciale dedicato all'atipicità di Spy x Family nel vasto panorama degli shonen.