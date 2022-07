Spy x Family, intervista a WIT Studio: i risultati della stagione 1 e i meme di Anya

Spy x Family è stato l'anime della stagione. Anche se il primo ciclo di episodi non si è ancora concluso - dato che Spy x Family tornerà a ottobre con le restanti 12 puntate - ormai siamo in una fase di stop che permette a spettatori e staff di fare il punto sul progetto di WIT Studio e Cloverworks.

E proprio uno dei due studi d'animazione si lancia in un'intervista. All'anime Expo sono intervenuti Kazue Hayashi e Kazuki Yamanaka che hanno parlato con Comicbook di Spy x Family.

Domanda: Spy x Family è già considerato uno degli anime migliori dell'anno dai fan. In quanto produttori dell'anime, potete dirmi quando siete stati introdotti alla serie? Cosa vi ha catturato l'occhio di Spy x Family?

Kazue Hayashi: Col manga originale era impossibile ignorare le grosse vendite. Ma da un punto di vista dell'animazione, siamo stati introdotti a Spy x Family quando abbiamo lanciato il primo video promozionale lo scorso dicembre. Il tempismo della pubblicazione ha eccitato i fan per l'anime.

Domanda: Quando si tratta di produzione, Spy x Family è interessante perché WIT Studio e Cloverworks collaborano sugli episodi. Potete dirci com'è nata questa partnership? E cosa significa lavorare a una serie coprodotta dietro le quinte?

Kazue Hayashi: Sì, in realtà WIT e Cloverworks si sono divisi gli episodi a metà. Principalmente, come WIT Studio, abbiamo coprodotto sei episodi specifici e l'altro studio ha prodotto il resto del primo cour. Quindi con questa struttura la sfida più ardua è stata assicurarci che entrambi gli studio lavorassero allo stesso livello di qualità in ogni episodio.

Domanda: Ora avete supervisionato un certo numero di episodi di Spy x Family della stagione uno finora. Voi avete un momento preferito della serie? O forse un momento su cui avete lavorato che pensate sia venuto eccezionalmente bene?

Kazuki Yamanaka: raccomandiamo l'episodio cinque dato che include scene originali dell'anime. L'azione dell'episodio ha spinto WIT Studio a renderlo bello, i twist fighi nella storia... Abbiamo anche apprezzato l'episodio nove. Fa pensare al pubblico se Yor e Loid si baceranno oppure no. Ha anche una grande conclusione.

Domanda: In America, Anya è diventata un personaggio molto popolare su Twitter, con meme del manga e tanto altro, e capisco perché sia successo anche in Giappone. Cosa ne pensate della popolarità di Anya? Perché il personaggio è in sintonia con i fan?

Hayashi: Beh, le espressioni divertenti di Anya sono arrivate prima nel manga originale. Ha una figura davvero divertente quindi abbiamo lavorato molto per tradurla e materializzarla nell'animazione. Siamo contenti di sapere che abbiamo avuto successo perché ai fan sembra piacere tanto.

