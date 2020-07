Spy x Family in italiano: il primo capitolo è disponibile gratuitamente su Planet Manga

In attesa del debutto italiano di Spy x Family, attualmente previsto per il novembre 2020 (data in cui verrà pubblicato il primo Volume), Planet Manga ha deciso di fare un regalo ai propri utenti, rendendo disponibile il primo capitolo della serie. In calce all'articolo trovate il link per leggere gratuitamente la Missione numero 1.

Spy x Family racconta la storia di una spia obbligata a "costruirsi una famiglia" per completare una missione. Twilight, questo il nome in codice del protagonista, adotta quindi una bambina di 6 anni ed inizia una relazione con l'impiegata ventisettenne Yor, pensando di compiere così il primo passo verso l'ennesimo lavoro ben svolto. Le due persone da lui scelte però sono tutt'altro che normali: Anya, la bambina, è una ex cavia da laboratorio in grado di leggere nel pensiero, mentre Yor, la finta moglie, è in realtà un'abilissima assassina sotto copertura.

Attualmente in Giappone sono stati distribuiti quattro volumi di Spy x Family e sono state stampate oltre 2,5 milioni di copie. L'opera di Tetsuya Endo è considerata come uno dei maggiori successi del 2019 e naturalmente, l'arrivo in Italia è stato accolto calorosamente da migliaia di fan.

