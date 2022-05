Da Spy x Family a Jujutsu Kaisen: i manga più venduti di aprile 2022

Spy x Family è diventata in tempo record una delle più serie più seguite e discusse della stagione primaverile, grazie soprattutto alla pubblicazione ancora in corso dell’anime prodotto da Wit Studio e CloverWorks. Il successo della trasposizione ha portato ad un incremento delle vendite, reso evidente anche dagli ultimi dati diffusi da Oricon.

Ogni mese la holding giapponese stila la classifica della serie manga più vendute per aiutare a comprendere l’andamento di alcune opere, e di studiare da vicino e dettagliatamente il successo o il declino di alcune tra queste. Dalle ultime due tabelle pubblicate attraverso l’account ufficiale di Twitter, che trovate in calce, è evidente il dominio assoluto di Spy x Family, capace di raggiungere la cifra record, per un’opera così relativamente giovane, di 2,3 milioni di copie stampate.

A seguirla è un altro importante risultato, in quanto l’incredibile richiesta di Jujutsu Kaisen ha consentito all’opera di Akutami di superare ONE PIECE di mezzo milione di copie. Interessante risalita da osservare è quella di Detective Conan di Gosho Aoyama, che dopo 28 anni riesce ancora a conquistare risultati del genere. Altro dato piuttosto sorprendere è che, nella classifica dei 20 volumi singoli più venduti, la serie di spionaggio ideata da Tatsuya Endo ricopre metà delle posizioni.

E voi cosa ne pensate dei dati diffusi da Oricon? Vi sorprende qualcosa in particolare? Ditecelo nei commenti. Per finire vi lasciamo scoprire quanto costa frequentare l'Eden College e ad un bel cosplay di Yor.