Spy x Family diventa lo-fi! Il video ufficiale per studiare con Anya con una musica chill

Negli ultimi anni è impazzata in rete la moda del lo-fi, una musica particolare e che riprende tonalità difficilmente reperibili da altre canzoni. Utilizzato principalmente come musica di accompagnato per lo studio o altre attività mentali per i suoi suoni avvolgenti ma tranquilli, il lo-fi adesso sbarca anche in Spy x Family.

Di recente, si è fatta largo la moda di unire queste canzoni a frasi famose o altre tipologie di musica molto particolari. Il mixing vocale è stato poi unito a un mixing video con atmosfere di manga, anime o anche vita vera. Negli ultimi giorni, la Shueisha ha deciso di unire il contesto lo-fi a uno dei suoi successi più importanti degli ultimi anni, Spy x Family.

Per festeggiare la Festa del Papà, che in Giappone si tiene il 20 giugno, Anya ha deciso di sorprendere Loid, il padre adottivo, studiando diligentemente mentre riceve idee dai lettori. Il canale di Weekly Shonen Jump ha condiviso il video disponibile in alto con un'animazione di Anya che studia per 30 minuti mentre sul fondo vediamo ogni tanto sbucare Yor. Mentre Anya piange, si dispera, dorme o studia possiamo ascoltare una calma melodia lo-fi.

Userete la canzone di Spy x Family per compagnia durante lo studio o il lavoro? Intanto in Giappone si prepara a debuttare la versione full color di Spy x Family.