Spy x Family: nuova locandina, data di uscita e altre informazioni per la famiglia di Anya

Su Shonen Jump+ Spy x Family è uno dei manga più in vista. Fin dai primi capitoli si è confermato subito come una rivelazione: milioni di visite per capitolo, tanti accessi giornalieri e poi anche i tankobon hanno iniziato a vendere benissimo, raggiungendo cifre che My Hero Academia e altri manga hanno visto soltanto dopo l'anime.

Adesso l'anime di Spy x Family sta per arrivare davvero e ci si aspetta un nuovo boost di popolarità per la serie di Tatsuya Endo. L'esordio è stato ufficializzato, con il primo episodio di Spy x Family che debutterà il 9 aprile 2022 in Giappone. Contemporaneamente, è stata pubblicata anche una nuova locandina con la famiglia Forger, mostrata in due versioni.

Da una parte abbiamo Anya, Loyd e Yor alla luce del sole che agiscono come una famiglia felice in giro per la città, dall'altra invece i tre prendono le loro identità segrete: il padre Loyd diventa la spia Twilight, la madre Yor un'assassina e invece Anya è spaventata per i pensieri dei suoi genitori adottivi. È stato inoltre annunciato altro staff per la serie:

Direttori capo delle animazioni: Kazuaki Shimada, Kyoji Asano

Assistenti direttori: Takashi Katagiri. Norihito Takahashi, Takahiro Harada

Color Key Artist: Ken Hashimoto

Impostazione artistica: Yuuho Taniuchi, Tomomi Sugimoto, Kazushige Kanehira

Direttori artistici: Kazuo Nagai, Kushiro Usui

Direttori dell'animazione 3DCG: Kana Imagaki

Direttore della composizione fotografica: Akane Fushihara

Assistente direttore della composizione fotografica: Yūya Sakuma

Editing: Akari Saitō

Direttore del sonoro: Shōko Hata

Effetti sonori: Noriko Izumo

Produttore musicale: (K)NoW_NAME

In Italia, Spy x Family arriverà su Crunchyroll in contemporanea con la trasmissione giapponese.