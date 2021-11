Spy x Family, nuova locandina ufficiale e data d'uscita del trailer

Sono ormai diversi mesi che in rete si parla di Spy x Family, il manga di Tetsuya Endo che ha riscosso un Giappone un successo clamoroso, un titolo destinato a fare il botto con l’arrivo dell’adattamento anime che sarà curato tra l’altro da ben due studi di animazione molto in voga.

Da mesi, infatti, si vociferava di un adattamento anime di Spy x Family, annuncio arrivato però solo qualche settimana fa e che vedrà il coinvolgimento di WIT Studio e Cloverworks, la prima conosciuta per le prime tre stagioni de L’Attacco dei Giganti e la seconda, invece, per The Promised Neverland.

Entrambi, dunque, avranno l’onere di adattare in forma televisiva una serie molto in voga i cui dettagli conosceremo a breve, in particolare durante il Jump Festa 2022 dove l'anime sarà ospite di un panel interamente dedicato. Il siti ufficiale, infatti, accanto alla nuova locandina ufficiale ha svelato che all'evento del 18 dicembre ci saranno i doppiatori ufficiali di Yor Forger and Anya Forger che presenteranno così al pubblico il tanto atteso trailer di Spy x Family.



Non ci resta dunque che attendere ancora un mese per le prossime novità su uno degli anime più attesi del momento. E voi, invece, siete interessati a questo progetto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.