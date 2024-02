Spy x Family: Loid è al femminile in questo cosplay italiano

Nel corso dello stravagante serie di Spy x Family, nata dalla mente dell'autore Tatsuya Endo, la spia Twilight, alias Loid, ha dimostrato di essere un vero maestro del travestimento, una qualità essenziale per le sue missioni top-secret. Giocatore provetto di tennis, assistente personale di un politico e persino lottatore di sumo: non c'è nessuna professione che Loid non possa svolgere!

Ufficialmente, Twilight non ha mai preso le sembianze di una donna. Ma come sarebbe in caso di travestimento al femminile? La cosplayer ellychan96 ha provato ad immaginarlo: vi lasciamo il suo cosplay in calce alla notizia. Nel presente della storia di Spy x Family, Twilight interpreta i panni di Loid Forger, un padre di famiglia gentile e affabile.

In questo cosplay di Loid Forger da Spy x Family, il personaggio è ritratto al femminile ma mantiene i suoi capelli biondi, qui lunghi e lisci, e l'outfit elegante. In un mondo in cui le due nazioni immaginarie di Westalis e Ostania sono al centro in una guerra fredda, la spia ha bisogno di entrare in contatto con il leader Donovan Desmond, affinché possa sventare le sue macchinazioni e porre fine al conflitto in corso.

Tuttavia, Desmond si mostra al pubblico solo durante le riunioni dell'Eden College, la scuola che frequenta suo figlio minore. E' per questo motivo che Loid adotta la piccola Anya e sposa Yor Forger, creando la "famiglia perfetta", sperando di entrare in contratto con Donovan Desmond. Intelligente e riflessivo, Twilight vive per il suo lavoro e difficilmente si lascia coinvolgere da sentimentalismi. Se vi è piaciuta questa rivisitazione originale, perché non dare un'occhiata anche a questo cosplay di Yor da Spy x Family?