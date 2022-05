Spy x Family: Loid Forger conquista la cover di An An Magazine

La spy comedy di Tatsuya Endo continua a trovare il consenso di pubblico e critica. Mentre le vendite di Spy x Family fanno impallidire con i suoi numeri, i protagonisti dell'opera sono ormai sulla bocca di tutti. È saltata la copertura dell'agente Twilight.

Spy x Family ha conquistato l'autore di Blue Lock e non solo. Come riportato dall'illustre portale nipponico Comic Natalie, Spy x Family sarà sulla rivista An An Magazine. Nel retro della copertina del numero 2299 della rivista settimanale giapponese sullo stile di vita delle donne, comparirà il protagonista maschile del manga, Loid Forger.

L'illustrazione vede papà Loid, su sfondo bianco, indossare una t-shirt con collo a V ed esibire una sorridente espressione rilassata. All'interno della rivista, in uscita il 18 maggio in Giappone, ci sarà un servizio speciale che analizza il fascino dell'opera e ne spiega sommariamente la storia. Inoltre, ci saranno le interviste ai doppiatori originali di Loid, Anya e Yor e dei commenti di Hige Dandism e Gen Hoshino, che hanno curato rispettivamente la sigla di apertura e quella di chiusura.

Con la sua doppia vita segreta, l'agente Twilight ha conquistato il pubblico. Il miglior agente segreto di Westalis, inviato in Ostania per indagare su un leader politico guerrafondaio e mantenere un clima di pace, ha assunto l'identità dello psicologo Loid Forger. Per la buona riuscita della sua missione, ha prima adottato la piccola Anya, e poi sposato la bella Yor. Ciò che non sa Twilight, è che sua figlia è una telepate e sua moglie una sicaria.