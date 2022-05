Spy x Family, Loid Vs Yor: sfida tra moglie e marito

Per affrontare il questionario della Eden College, Loid Foger è stato costretto a chiedere la mano della bella Yor Briar. La novella coppia di sposi di Spy x Family, ha però una vita parallela di cui nessuno sa nulla. E se un giorno si ritrovassero l’uno contro l’altro?

L’adattamento della spy comedy di Tatsuya Endo ha portato gli spettatori a scoprire cosa potrebbe accadere in un eventuale scontro tra l’agente segreto Twilight e la sicaria Thorn Princess. Ma perché i due sposi si sono combattuti?

In seguito alla scoperta dei risultati della prova in Spy x Family 1x05, Anya viene festeggiata con una cena in famiglia a cui partecipa anche Frankie. L’informatore di Loid porta da bere, non sapendo che Yor non regga particolarmente bene l’alcool. Dopo solamente un bicchiere, la donna di casa si ubriaca.

Come ricompensa per aver superato il primo test, Anya chiede a suo padre di replicare una puntata del suo show preferito. Con l’aiuto di Frankie e dell’agenzia, Loid noleggia un intero castello. Come se non bastasse, tutte le spie a disposizione vengono reclutate per partecipare alla messa in scena.

Loid, nei panni della spia Bondman, affronta tutti i suoi colleghi, così da poter salvare la principessa Anya, intrappolata nel castello dal malvagio Frankie. Tuttavia, prima di poter salvare la piccola, “Loidman” è costretto a combattere con l’ubriaca strega Yor, desiderosa di tenere la bella bambina tutta per se. Nel video speciale di Spy x Family, Yor mette in difficoltà Loid con i suoi potenti calci, ma solamente per cadere a terra in un sonno causato dagli effetti dell’alcool. Secondo voi, in una sfida reale e senza esclusione di colpi, chi prevarrebbe tra i due?