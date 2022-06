Spy x Family: Loid e Yor insieme diventano virali in questa fan art stile anni '90

Al momento, l'anime di Spy x Family è il più chiacchierato della stagione. Il lavoro di WIT Studio e Cloverworks è encomiabile e sta portando i suoi frutti, con gli spettatori che attendono con ansia ogni sabato per guardare gli episodi su Crunchyroll sottotitolati. E la rete dimostra tutta la considerazione che c'è per questo prodotto.

Sono onnipresenti in rete i cosplay di Loid e Yor ma anche della piccola Anya, proposti in ogni salsa da vari cosplayer, sia amatoriali che professionali. Il mondo non si è lasciato scappare la bellezza e il modo di fare simpatico della famiglia Forger, con i tre componenti che ormai possono essere trovati ovunque. Con la fantasia dei fan sempre senza limiti, c'è chi ha provato a riproporre Spy x Family ma con lo stile degli anni '90.

Le fan art però si sono arricchite grazie al contributo di Hanavbara che, su questo filone, ha deciso di dare del suo in questa versione di Loid e Yor anni '80 e '90. Sfruttando lo stile di disegno che c'era all'epoca, in particolare per romcom e storie simili, ha deciso di prendere i due bugiardi principali di Spy x Family reinterpretandoli con questo character design inedito. Non vedremo mai Yor e Loid così nell'anime, ma intanto questo disegno è diventato virale.