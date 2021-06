Spy x Family: il manga di Endo a quota 11 milioni di copie stampate con soli 7 Volumi

Spy x Family, il manga action/comedy scritto dal talentuoso autore giapponese Tetsuya Endo, ha raggiunto quota 11 milioni di copie in circolazione con soli 7 Volumi pubblicati, un risultato che non può che confermare l'assoluta qualità del prodotto. Shueisha dovrebbe annunciare presto la produzione di un adattamento anime in uscita nel 2022.

Spy x Family racconta la storia di una spia obbligata a "costruirsi una famiglia" per completare una missione. Twilight, questo il nome in codice del protagonista, adotta una bambina di sei anni ed inizia una relazione con l'impiegata ventisettenne Yor, pensando di compiere così il primo passo verso l'ennesimo lavoro ben svolto. Le due persone da lui scelte però sono tutt'altro che normali: Anya, la bambina, è una ex cavia da laboratorio in grado di leggere nel pensiero, mentre Yor, la finta moglie, è in realtà un'abilissima assassina sotto copertura.

Il manga di Tetsuya Endo basa la sua comicità su equivoci e sulle splendide interazioni tra i tre protagonisti, che dal Volume 4 hanno anche adottato un cane capace di prevedere il futuro. Ognuno dei 7 Volumi pubblicati presenta una copertina dedicata a uno dei protagonisti, e include in media sette capitoli più uno bonus. In Italia la distribuzione è curata da Planet Manga, che ha già pubblicato i primi 4 Volumi.

Per maggiori informazioni sull'opera invece, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Spy x Family.