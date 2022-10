Spy X Family: il manga di Tatsuya Endo supera i 26 milioni di copie nel mondo

Spy x Family è stata una delle più grandi sorprese degli ultimi anni, e, come accade spesso in questi casi, l’arrivo dell’anime ad opera di Wit Studio e CloverWorks ha alimentato questo successo. In circa tre anni il manga di Tatsuya Endo è diventato uno dei manga più venduti, raggiungendo cifre impressionanti per un’opera così recente.

Negli ultimi giorni di maggio 2022 Spy x Family contava 21 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo, e ad appena quattro mesi di distanza quella cifra è aumentata di 5,5 milioni. L’onnipresenza in tutte le charts di vendita condivise da Oricon e da altre compagnie che si occupano di rilevare e analizzare dati statistici sul settore, unita all’enorme spinta dell’anime, attualmente in corso su Crunchyroll, hanno quindi fatto raggiungere all’avventura della famiglia Forger il numero record di 26,5 milioni di copie in tutto il mondo.

La notizia è stata condivisa dal @WSJ_manga nel post riportato in fondo alla pagina, dove si possono anche notare i commenti che celebrano questo successo. Si tratta di un risultato sorprendente, considerando che attualmente la serie è composta da soli 10 volumi, che è destinato a crescere ancora molto anche per la popolarità dell’anime. E voi seguite la serie? Diteci cosa ne pensate di questi risultati nei commenti.

