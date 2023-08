Spy x Family e McDonald's: arriva la collaborazione con il noto fast food!

Il successo di Spy x Family ha colpito davvero tutti i tipi di spettatori con i suoi toni che mischiano azione e commedia. Se vi siete già innamorati persi di Anya, come chiunque al mondo, allora non potete non osservare questa bellissima collaborazione con il McDonald's.

Il successo degli anime è arrivato fino al McDonald's con il noto fast food negli Stati Uniti che ha deciso di iniziare una collaborazione con un noto franchise, mentre adesso toccherà a Spy x Family.

L'aggiornamento è stato pubblicato in Giappone questo fine settimana quando McDonald's ha iniziato ad anticipare il suo grande crossover con Spy x Family, che includerà dei piccoli giocattoli in pasti selezionati a partire dal 1 settembre. L'evento regalerà inoltre dei libri da colorare e pagine di adesivi agli avventori. Quindi, se hai voglia di un Big Mac, questo accordo arriva al momento perfetto.

Purtroppo, non si sa se un giorno questa collaborazione arriverà al di fuori del Giappone. L'anime di successo ha debuttato nell'aprile 2022 sotto Wit Studio e CloverWorks. Creato da Tatsuya Endo, il manga di Spy x Family ha attirato i fan con i suoi simpatici personaggi e graziose avventure di vita quotidiana miste ad una sana azione.

Sulla scia della prima stagione, Spy x Family ha confermato che ne aveva un'altra in arrivo, oltre a un film. La seconda stagione di Spy x Family uscirà nell'ottobre 2023 prima che il suo film, Spy x Family Code: White, arrivi nei cinema a dicembre.

Non solo McDonald's, Spy x Family ha annunciato una collaborazione con UNIQLO, il noto marchio giapponese di abiti alla moda. Se siete fan del franchise, non dovreste assolutamente perdervela!